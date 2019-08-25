Неизвестный украл из коттеджа пенсионера в Москве свыше 14 млн рублей
Неизвестные вынесли из дома московского пенсионера свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
Инцидент произошел накануне на Островном проезде в районе Крылатское. Злоумышленник тайно пробрался в коттедж, принадлежащий мужчине 1950 года рождения. Следы взлома обнаружил садовник, он же и вызвал полицию.
"Выяснилось, что неизвестный отжал окно на кухне, проник внутрь коттеджа, взломал сейф и украл оттуда 14 млн 208 тысяч рублей", - передает ТАСС со ссылкой на полицию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее похожее преступление было совершено в подмосковном селе Аксиньино. Неизвестные вынесли из трехэтажного дома обеспеченной пенсионерки 20 шуб на три миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU