2019-08-25T15:24:35+03:00
Происшествия

Неизвестный украл из коттеджа пенсионера в Москве свыше 14 млн рублей

Вор проник в дом через кухонное окно и взломал хранившийся внутри сейф
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестный вскрыл сейф с миллионами внутриНеизвестный вскрыл сейф с миллионами внутриФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Неизвестные вынесли из дома московского пенсионера свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел накануне на Островном проезде в районе Крылатское. Злоумышленник тайно пробрался в коттедж, принадлежащий мужчине 1950 года рождения. Следы взлома обнаружил садовник, он же и вызвал полицию.

"Выяснилось, что неизвестный отжал окно на кухне, проник внутрь коттеджа, взломал сейф и украл оттуда 14 млн 208 тысяч рублей", - передает ТАСС со ссылкой на полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее похожее преступление было совершено в подмосковном селе Аксиньино. Неизвестные вынесли из трехэтажного дома обеспеченной пенсионерки 20 шуб на три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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