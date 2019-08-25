"Вы что, с ума сошли?": В театре опровергли госпитализацию Меньшикова

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-25T15:52:36+03:00

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В Театре имени М.Н. Ермоловой опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что художественный руководитель, актер Олег Меньшиков попал в реанимацию. По словам представителя учреждения, речь идет об обычном медицинском обследовании.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили: то выпуск спектакля, репетиции", — сказали в Ермоловском театре.

Дело в том, что новый сезон стартует уже 9 сентября, и народный артист России хотел заняться здоровьем, чтобы быть готовым к открытию, сообщает сайт mk.ru.

"КП" ранее писала о том, что ряд СМИ информировал общественность об экстренной госпитализации Меньшикова вечером в субботу, 24 августа. 59-летнему актеру якобы стало плохо после того, как он употребил алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU