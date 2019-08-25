Девятилетняя китаянка переплыла пролив Цюнчжоу за 13 часов
Девочку жалили медузы и сносило сильное течение, но она отказывалась прекращать заплыв [видео]
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Девятилетняя девочка Чжоу Ихань стала самой юной пловчихой, которой удалось пересечь пролив Цюнчжоу, разделяющий южный китайский остров Хайнань и материковую провинцию Гуандун.
Ребенок самостоятельно преодолел путь в 26,7 километра за 13 часов. При этом заплыв выдался действительно сложным - спортсменку жалили медузы и сносило сильное течение.
9-летняя китаянка переплыла пролив между Китаем и Хайнанем за 13 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU