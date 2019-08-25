Девятилетняя китаянка переплыла пролив Цюнчжоу за 13 часов

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-25T17:47:45+03:00

Девочку жалили медузы и сносило сильное течение, но она отказывалась прекращать заплыв [видео]

Изменить размер текста: A A

Девятилетняя девочка Чжоу Ихань стала самой юной пловчихой, которой удалось пересечь пролив Цюнчжоу, разделяющий южный китайский остров Хайнань и материковую провинцию Гуандун.

Ребенок самостоятельно преодолел путь в 26,7 километра за 13 часов. При этом заплыв выдался действительно сложным - спортсменку жалили медузы и сносило сильное течение.

9-летняя китаянка переплыла пролив между Китаем и Хайнанем за 13 часов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU