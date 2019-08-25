2019-08-25T20:06:15+03:00
Происшествия

В Японии произошло второе за месяц извержение вулкана Асама

На границе префектур Гумма и Нагано сохраняется второй уровень опасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На границе префектур Гумма и Нагано японского острова Хонсю произошло новое извержение вулкана Асама. Такую информацию предоставили в Главном метеорологическом управлении страны.

Это извержение стало уже вторым по счеты за последний месяц. В начале августа вулкан выбросил в небо столб пепла высотой около 1,8 тысячи метров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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