В Японии произошло второе за месяц извержение вулкана Асама
На границе префектур Гумма и Нагано сохраняется второй уровень опасности
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На границе префектур Гумма и Нагано японского острова Хонсю произошло новое извержение вулкана Асама. Такую информацию предоставили в Главном метеорологическом управлении страны.
Это извержение стало уже вторым по счеты за последний месяц. В начале августа вулкан выбросил в небо столб пепла высотой около 1,8 тысячи метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU