2019-08-25T22:02:17+03:00
Политика

Трамп и Абэ договорилась об условиях торговой сделки

Соглашение может быть подписано в сентябре на полях Генассамблеи ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об условиях заключения крупной торговой сделки. Подписание соответствующего соглашения может состояться в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Абэ, достигнутые в воскресенье, 25 августа, договоренности касаются торговли в сфере сельского хозяйства и промышленности. Обсуждение вопроса продолжится на рабочем уровне.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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