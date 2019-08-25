Трамп и Абэ договорилась об условиях торговой сделки
Соглашение может быть подписано в сентябре на полях Генассамблеи ООН
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об условиях заключения крупной торговой сделки. Подписание соответствующего соглашения может состояться в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН.
По словам Абэ, достигнутые в воскресенье, 25 августа, договоренности касаются торговли в сфере сельского хозяйства и промышленности. Обсуждение вопроса продолжится на рабочем уровне.
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ИСТОЧНИК KP.RU