Жена Макрона при всех поцеловала Трампа

25 Авг. 23:56 2019-08-26T00:30:19+03:00

Президент США сам попросил ее об этом, желая подразнить Меланью [фото]

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Вечером после второго дня работы саммита «Большой семерки» в Биаррице супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит поцеловала американского лидера Дональда Трампа на глазах собственного мужа и первой леди Америки, передает агентство Reuters.

Отмечается, что бывший шоумен и известный ценитель женской красоты сам попросил об этом француженку – видимо, желая подразнить и своего коллегу, и Меланью. Этот момент запечатлели присутствовавшие на саммите фотокорреспонденты.

Брижит с готовностью чмокнула Трампа в щеку. Макрон наблюдал за поцелуем с улыбкой, а супруга президента США просто отвернулась. Правда, перед этим бросила на мужа недовольный взгляд.

Первая леди США отвернуласьФото: REUTERS

А потом поцеловала стоявшего рядом молодого премьера Канады Джастина Трюдо – тоже в щеку. Глава Белого дома помрачнел, но при этом все время крепко держал жену за руку.

Меланья Трамп поцеловала канадского премьера Джастина ТрюдоФото: REUTERS

К слову, как писал сайт kp.ru, президентская чета Трамп нередко дает журналистам повод посплетничать – мол, не все гладко в отношениях супругов. Например, время от времени Меланья делает вид, что не заметила протянутую к ней руку Дональда.

ИСТОЧНИК KP.RU