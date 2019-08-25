Жена Макрона при всех поцеловала Трампа
Вечером после второго дня работы саммита «Большой семерки» в Биаррице супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит поцеловала американского лидера Дональда Трампа на глазах собственного мужа и первой леди Америки, передает агентство Reuters.
Отмечается, что бывший шоумен и известный ценитель женской красоты сам попросил об этом француженку – видимо, желая подразнить и своего коллегу, и Меланью. Этот момент запечатлели присутствовавшие на саммите фотокорреспонденты.
Брижит с готовностью чмокнула Трампа в щеку. Макрон наблюдал за поцелуем с улыбкой, а супруга президента США просто отвернулась. Правда, перед этим бросила на мужа недовольный взгляд.
Первая леди США отвернуласьФото: REUTERS
А потом поцеловала стоявшего рядом молодого премьера Канады Джастина Трюдо – тоже в щеку. Глава Белого дома помрачнел, но при этом все время крепко держал жену за руку.
Меланья Трамп поцеловала канадского премьера Джастина ТрюдоФото: REUTERS
К слову, как писал сайт kp.ru, президентская чета Трамп нередко дает журналистам повод посплетничать – мол, не все гладко в отношениях супругов. Например, время от времени Меланья делает вид, что не заметила протянутую к ней руку Дональда.
ИСТОЧНИК KP.RU