Взрыв газа в США разрушил торговый центр

СЕГОДНЯ 01:53 2019-08-26T02:17:10+03:00

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В воскресенье, 25 августа, мощный взрыв в американском городе Колумбия (штат Мэриленд) буквально разворотил часть здания торгового центра: строение практически превратилось в руины, сообщает телеканал CNN.

К счастью, в помещениях ТЦ в момент взрыва не было ни посетителей, ни персонала, поэтому никто не пострадал.

Уточняется, что ЧП случилось около 8.00 по местному времени (15.00 мск), а примерно в семь утра на парковке возле торгового центра зафиксировали утечку газа, на место прибыли пожарные, которые в США выполняют функции спасателей. Из здания ТЦ и других расположенных по соседству строений спешно эвакуировали всех людей.

По словам представителя городской пожарной службы, сохраняется опасность полного разрушения здания. Причины утечки газа выясняются, начато расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июля из-за взрыва газа в одном из торговых центров города Плантейшен на юге Флориды пострадали 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU