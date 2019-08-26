2019-08-26T02:38:07+03:00
Звезды

Жерар Депардье сыграет Брежнева

Фильм, в котором французскому актеру предложили роль советского генсека, будет посвящен событиям «Пражской весны»
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Жерар ДепардьеЖерар ДепардьеФото: Евгения ГУСЕВА
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Жерар Депардье сыграет генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Знаменитый французский актер с российским паспортом уже согласился сниматься, сообщил в интервью пражскому радио Frekvencе 1 продюсер фильма Андрей Антонио Лека.

Жерар Депардье: "Я счастлив, что у меня российский паспорт. Теперь мечтаю о домике в Сибири".Перед премьерой французские актеры пообщались с журналистами. Вопросы были разными. Ответы - неожиданными: не только о спектакле, но и о любви, российском паспорте и домике на Байкале.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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