Жерар Депардье сыграет Брежнева

Жерар Депардье сыграет генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Знаменитый французский актер с российским паспортом уже согласился сниматься, сообщил в интервью пражскому радио Frekvencе 1 продюсер фильма Андрей Антонио Лека.

Жерар Депардье: "Я счастлив, что у меня российский паспорт. Теперь мечтаю о домике в Сибири".Перед премьерой французские актеры пообщались с журналистами. Вопросы были разными. Ответы - неожиданными: не только о спектакле, но и о любви, российском паспорте и домике на Байкале.