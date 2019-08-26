К 2022 году объемы продаж кнопочных телефонов достигнут 16 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-26T07:43:38+03:00

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Несмотря на большой разнообразие смартфонов на рынке, кнопочные телефоны не спешат сдавать позиции и выходить из употребления. Традиционно, они имеют спрос и занимают почти треть рынка.

К 2022 году по всему миру будет продано кнопочных телефонов на 15 миллиардов рублей. Три четверти придется на покупателей в Средней Азии Индии и Африке.

Что касается 2019 года, то в первой половине этого года россияне купили их чуть меньше 4 млн штук. Данная цифра указывает на 23% рынка всех телефонов в стране. Сумма сделок оценивается в 220,8 млрд рублей, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU