К 2022 году объемы продаж кнопочных телефонов достигнут 16 миллиардов долларов
Три четверти придется на Среднюю Азию, Африку и Индию
Продажи кнопочных сотовых телефонов стабильно удерживают треть рынкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Несмотря на большой разнообразие смартфонов на рынке, кнопочные телефоны не спешат сдавать позиции и выходить из употребления. Традиционно, они имеют спрос и занимают почти треть рынка.
К 2022 году по всему миру будет продано кнопочных телефонов на 15 миллиардов рублей. Три четверти придется на покупателей в Средней Азии Индии и Африке.
Что касается 2019 года, то в первой половине этого года россияне купили их чуть меньше 4 млн штук. Данная цифра указывает на 23% рынка всех телефонов в стране. Сумма сделок оценивается в 220,8 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU