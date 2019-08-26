2019-08-26T07:43:38+03:00
Экономика

К 2022 году объемы продаж кнопочных телефонов достигнут 16 миллиардов долларов

Три четверти придется на Среднюю Азию, Африку и Индию
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Продажи кнопочных сотовых телефонов стабильно удерживают треть рынкаПродажи кнопочных сотовых телефонов стабильно удерживают треть рынкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Несмотря на большой разнообразие смартфонов на рынке, кнопочные телефоны не спешат сдавать позиции и выходить из употребления. Традиционно, они имеют спрос и занимают почти треть рынка.

К 2022 году по всему миру будет продано кнопочных телефонов на 15 миллиардов рублей. Три четверти придется на покупателей в Средней Азии Индии и Африке.

Что касается 2019 года, то в первой половине этого года россияне купили их чуть меньше 4 млн штук. Данная цифра указывает на 23% рынка всех телефонов в стране. Сумма сделок оценивается в 220,8 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"
Авиация Израиля нанесла удар по Сектору газа
СПЧ подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы
Более 60 процентов налоговых льгот признаны неэффективными
Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы на ураганы
В России остается лишь один регион, которому не грозит дефицит мужчин
Эксперты считают, что очередной пакет санкций США не навредит экономике России
На саммит G7 во Франции прилетел глава МИД Ирана
Норвегия решила проверить российский Северный морской путь
В Москве составили «портрет типичного туриста»
Президент Абхазии готовится ко второму туру выборов
Военные инспекторы из Норвегии, Канады и США пролетят над Россией
На выборах в Абхазии лидирует действующий президент
Жерар Депардье сыграет Брежнева
Взрыв газа в США разрушил торговый центр
Guardian: Трамп перессорился с лидерами G7 из-за России
У штаба действующего президента Абхазии собрались сотни его сторонников
Жена Макрона при всех поцеловала Трампа
За сутки в России потушили 29 лесных пожаров
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси стоимостью $1,23 млн
При крушении самолета в Альпах погибли три человека, включая ребенка
Трамп и Абэ договорилась об условиях торговой сделки