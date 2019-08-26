2019-08-26T11:28:24+03:00
Политика

Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе

Танки и грузовики с боеприпасами разместились в Центре совместных операций республики и США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Танки, бронемашины и грузовики двинулись в сторону СирииТанки, бронемашины и грузовики двинулись в сторону СирииФото: REUTERS
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Турецкое командование направило колонну бронетехники к сирийской границе, где расположен Центр проведения совместных операций республики и США. Учреждение начало функционировать на минувших выходных, 24 августа.

В составе прибывшей в расположение колонны были танки, бронемашины и грузовики с боеприпасами. Технику передислоцировали с территории командования 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе на участок Третьего командования погранвойск в районе Акчакале.

Телеканал CNN Turk сообщает, что последние месяцы Анкара последовательно наращивает военное присутствие на границе с Сирией, однако причины не называются.

Напомним, что 19 августа турецкая колонна незаконно заехала на территорию арабской республики и двинулась в сторону Идлиба. Сирия назвала случившееся вопиющим нарушением и обстреляла военных.

Сайт kp.ru пообщался с экспертом по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексеем Хлебниковым и выяснил, насколько велика вероятность развертывания полноценных военных действий между этими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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