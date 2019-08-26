Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Турецкое командование направило колонну бронетехники к сирийской границе, где расположен Центр проведения совместных операций республики и США. Учреждение начало функционировать на минувших выходных, 24 августа.
В составе прибывшей в расположение колонны были танки, бронемашины и грузовики с боеприпасами. Технику передислоцировали с территории командования 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе на участок Третьего командования погранвойск в районе Акчакале.
Телеканал CNN Turk сообщает, что последние месяцы Анкара последовательно наращивает военное присутствие на границе с Сирией, однако причины не называются.
Напомним, что 19 августа турецкая колонна незаконно заехала на территорию арабской республики и двинулась в сторону Идлиба. Сирия назвала случившееся вопиющим нарушением и обстреляла военных.
Сайт kp.ru пообщался с экспертом по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексеем Хлебниковым и выяснил, насколько велика вероятность развертывания полноценных военных действий между этими странами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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