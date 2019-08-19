Политолог оценил перспективы военных действий между Турцией и Сирией

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-19T16:12:58+03:00

Политолог уверен, что полноценный военный конфликт между Турцией и Сирией невозможен Фото: REUTERS

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Политолог оценил перспективы развертывания полноценных военных действий между Сирией и Турцией. Эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников уверен, что такое развитие событий маловероятно.

- Вряд ли они могут случиться, потому что это поставит Москву в неудобное положение. Не стоит забывать, что Турция партнер РФ по сирийскому процессу, - прокомментировал «Известиям» политолог.

При этом эксперт напомнил, что существует риск эскалации в Сирии к востоку от Евфрата, где Турция угрожает начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов.

Ранее сообщалось, что 19 августа сирийская обстреляла колонну турецкой боевой техники, которая пересекла границу и двигалась в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия. Официальный Дамаск высказывал свои протесты против ввода турецкой техники.

В сирийском МИД уже осудили проводимую Анкаройинтервенцию и назвали случившее "вопиющим нарушением суверенитета, единства и территориальной целостности" страны.

ИСТОЧНИК KP.RU