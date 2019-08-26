Глава МИД Анголы передал Лаврову послание для Путина

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-26T12:55:06+03:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Анголы Мануэл Аугушту. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мануэл Домингуш Аугушту прибыл в Москву для обсуждения отношений с Россией

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В Москве завершились переговоры министра иностранных дел Анголы Мануэла Домингуша Аугушту и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Во время встречи африканский дипломат передал своему коллеге послание от президента республики Жоау Лоуренсу российскому главе Владимиру Путину.

О чем именно говорится в письме, не уточняется, но целью визита Аугушту стало рассмотрение вопросов двусторонних отношений и наблюдение за ходом реализации указаний, озвученных во время последнего визита ангольского лидера в Москву.

"Мы работали и продолжаем работать над выполнением тех программ, проектов, которые послужат делу укрепления экономики Анголы и сотрудничеству между нашими странами", - подчеркнул глава МИД южноафриканской республики.

Он поблагодарил Лаврова за теплый прием и признался, что чувствует себя в России как дома, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что последний визит президент Анголы в Москву состоялся в апреле текущего года. В рамках визита Лоуренсу вручил Путину орден Агостиньо Нето и поблагодарил российский народ за поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU