В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия
Победителем конкурса должна была стать российская компания ORSIS
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По факту срыва тендера на поставку военной техники в Армению возбуждено уголовное дело. Министерство обороны закавказской республики впервые устроило такой конкурс. Сумма контракта составила несколько миллионов долларов, но тендер почему-то закрыли без объяснения причин.
При этом российская компания ORSIS стала единственной, кому удалось удовлетворить квалификационные требования и, соответственно, должна была стать победителем.
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ИСТОЧНИК KP.RU