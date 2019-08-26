2019-08-26T14:25:31+03:00
Политика

В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия

Победителем конкурса должна была стать российская компания ORSIS
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту срыва тендера на поставку военной техники в Армению возбуждено уголовное дело. Министерство обороны закавказской республики впервые устроило такой конкурс. Сумма контракта составила несколько миллионов долларов, но тендер почему-то закрыли без объяснения причин.

При этом российская компания ORSIS стала единственной, кому удалось удовлетворить квалификационные требования и, соответственно, должна была стать победителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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