"Куда хочу - туда иду": Глава офиса Зеленского нашел оправдание своей поездке в Сен-Тропе

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-26T15:54:36+03:00

Андрей Богдан заявил, что свободное от работы время проводит, где хочет

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал, почему праздновал День независимости на французском курорте Сен-Тропе. Политик поделился терзаниями на своей странице в Facebook.

- В свободное от работы время куда хочу - туда иду. Хочу - на свадьбу в Сан Тропе, хочу - на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять), - написал Богдан.

В субботу, 24 августа, в столице Незалежной отметили 28-летнюю годовщину независимости страны. Как стало известно журналистам украинского портала Bihus.info, руководитель офиса президента страны Андрей Богдан отметил этот праздник на лазурном берегу во Франции. В этот день проходила свадебная церемония юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе.

Накануне сайт kp.ru рассказал о том, чего смогла достигнуть Украина за свою 28-летнюю независимость.

ИСТОЧНИК KP.RU