СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-26T16:43:16+03:00

В Италии заключенный сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней Фото: AP

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Итальянская полиция ведет разыскивает гражданина Польши, который в минувшее воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы с помощью нескольких связанных простыней.

Местные полицейские называют сбежавшего "очень опасным" преступником.

Сообщается, что фотографию преступника, который находился в заключении после убийства украинского гражданина в декабре 2018 года, распространило местное полицейское управление, пишет "РИА-Новости".

Дело в том, что в конце декабря прошлого года преступник убил мужчину после ссоры из-за женщины. Гражданин Украины заступился за свою знакомую, которой поляк, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказывал знаки внимания.

Местные СМИ сообщили, что 32-летний преступник осуществил первый побег за 100-летнюю историю тюрьмы, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете.

ИСТОЧНИК KP.RU