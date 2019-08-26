В Италии заключенный сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней
Итальянская полиция ведет разыскивает гражданина Польши, который в минувшее воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы с помощью нескольких связанных простыней.
Местные полицейские называют сбежавшего "очень опасным" преступником.
Сообщается, что фотографию преступника, который находился в заключении после убийства украинского гражданина в декабре 2018 года, распространило местное полицейское управление, пишет "РИА-Новости".
Дело в том, что в конце декабря прошлого года преступник убил мужчину после ссоры из-за женщины. Гражданин Украины заступился за свою знакомую, которой поляк, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказывал знаки внимания.
Местные СМИ сообщили, что 32-летний преступник осуществил первый побег за 100-летнюю историю тюрьмы, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете.
ИСТОЧНИК KP.RU