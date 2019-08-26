Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и обсудят ситуацию в Сирии и Украине
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Москве. Визит турецкого лидера начнется с посещения экспозиции авиасалона МАКС. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Завтра у президента напряженный день, в Жуковском будет день рабочего визита президента Турции Эрдогана. Они вместе с Путиным посмотрят экспозицию, - сообщил Песков.
После чего начнутся переговоры, темой которых станет ситуация в сирийском городе Идлиб, а также отношения с Украиной.
- Определенный акцент на сирийских делах будет сделан, - уточнил Песков.
Это не первый визит Эрдогана в Москву за 2019 год. В апреле он прилетал в Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным будущее «Турецкого потока», военную операцию в Сирии, а также налаживание торговых связей.
ИСТОЧНИК KP.RU