Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и обсудят ситуацию в Сирии и Украине

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-26T16:52:27+03:00

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В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана в Москве. Визит турецкого лидера начнется с посещения экспозиции авиасалона МАКС. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Завтра у президента напряженный день, в Жуковском будет день рабочего визита президента Турции Эрдогана. Они вместе с Путиным посмотрят экспозицию, - сообщил Песков.

После чего начнутся переговоры, темой которых станет ситуация в сирийском городе Идлиб, а также отношения с Украиной.

- Определенный акцент на сирийских делах будет сделан, - уточнил Песков.

Это не первый визит Эрдогана в Москву за 2019 год. В апреле он прилетал в Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным будущее «Турецкого потока», военную операцию в Сирии, а также налаживание торговых связей.

ИСТОЧНИК KP.RU