В Госдуме прокомментировали идею Трампа бороться с ураганами ядерным оружием

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-26T17:00:15+03:00

Александр Шерин отметил, что глава США «никак не может отвыкнуть от шоу-бизнеса»

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Президент США Дональд Трамп уже несколько раз удивлял мир, предложив бороться с ураганами с помощью ядерного оружия. По мнению главы ядерной державы – достаточно нанести удар в самый центр стихии и рассеять ее.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин анализируя данные высказывания отмечает, что Трамп и его коллега Владимир Зеленский «никак не могут отвыкнуть от шоу-бизнеса».

- Подобные заявления делать никак нельзя, иначе люди будут считать, что подобное применение ядерного оружия – это норма. Обладание данным оружием не должно рассматриваться как возможность его применения по любому поводу. Такое ощущение, что люди забывают о климатических и природных последствиях после этого, - отмечает депутат.

Он напоминает, что катаклизмы начинают происходить в радиусе применения оружия, все живое становится мертвым.

- Американцы никогда не отвоевывали свою территорию, поэтому они так вольно и спокойно могут рассуждать на предмет применения ядерных бомб для разгона торнадо, — прокомментировал парламентарий ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU