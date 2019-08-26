Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-26T07:24:09+03:00

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Американский президент Дональд Трамп несколько раз предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы, чтобы рассеивать их до момента достижения суши. Такая инициатива была озвучена на закрытых брифингах Совета национальной безопасности. Информацию раскрыли участники заседаний, пожелавшие остаться неназванными.

"Они [ураганы] формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?" - цитирует источник Axios президента США.

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ИСТОЧНИК KP.RU