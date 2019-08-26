К открытию авиасалона МАКС в аэропорту Жуковский установят новое оборудование для отпугивания птиц

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-26T17:31:43+03:00

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К началу работу экспозиции авиасалона МАКС в аэропорту Жуковский усилят меры защиты от птиц. Напомним, самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа. У Airbus A321 отказал двигатель из-за попадания туда птицы.

Чтобы не допустить повторения ЧП, в аэропорту установят новое оборудование для защиты от птиц. Как сообщает ТАСС, основной комплекс мероприятия проведут в кратчайшие сроки, до открытия экспозиции авиасалона МАКС.

- Будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома, - сообщил первый заместитель гендиректора "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.

Выставка МАКС откроется с 27 августа и будет работать до 1 сентября. В день открытия авиасалон посетит Президент России Владимир Путин и Президент Турции Эрдоган, который совершит в этот день официальный визит в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU