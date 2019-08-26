СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-26T20:28:37+03:00

Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в "Большую восьмерку" Фото: REUTERS

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Американский глава Дональд Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8.

- Я бы не ожидал, что они будут просить, - подчеркнул Трамп.

Президент США назвал российского лидера Владимира Путина "гордым человеком". По мнению Трампа, поэтому президент РФ не будет просить, чтобы Россию вернули в «Большую восьмерку".

Также Дональд Трамп заявил, что во время саммита в Биаррице обсуждался вопрос возвращения РФ в состав G8.

- Мы это обсуждали, прогресса или чего-либо нет, это обсуждается. Я был бы склонен сказать «да», кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет, - заметил американский лидер.

Трамп выразил уверенность в том, что если бы соответствующее приглашение прозвучало, то РФ его приняла. По словам главы Белого дома, если Россия вернется в «Большую восьмерку», то «это будет хорошо для всех», пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле прокомментировали возможное приглашение президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин рассмотрит подобное предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU