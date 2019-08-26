2019-08-26T20:28:37+03:00
В мире

Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в "Большую восьмерку"

Американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "гордым человеком"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в "Большую восьмерку"Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в "Большую восьмерку"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский глава Дональд Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8.

- Я бы не ожидал, что они будут просить, - подчеркнул Трамп.

Президент США назвал российского лидера Владимира Путина "гордым человеком". По мнению Трампа, поэтому президент РФ не будет просить, чтобы Россию вернули в «Большую восьмерку".

Также Дональд Трамп заявил, что во время саммита в Биаррице обсуждался вопрос возвращения РФ в состав G8.

- Мы это обсуждали, прогресса или чего-либо нет, это обсуждается. Я был бы склонен сказать «да», кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет, - заметил американский лидер.

Трамп выразил уверенность в том, что если бы соответствующее приглашение прозвучало, то РФ его приняла. По словам главы Белого дома, если Россия вернется в «Большую восьмерку», то «это будет хорошо для всех», пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле прокомментировали возможное приглашение президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин рассмотрит подобное предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эммануэль Макрон рассказал о новой встречи лидеров "Нормандской четверки"
Эксперты МВД выяснили, что задержанный зампрокурор из Чеченской республики вез с собой лекарство "Уротропин" для своего отца
ФСИН предлагает передать тюремную медицину Минздраву РФ
Пять миллионов калорий для нелюбимого мужа: в сети стал вирусным ролик с рецептом «убийственной» пиццы
Остров Борнео станет новой столицей Индонезии
В соцсетях обсуждают тему возможной инсценировки смерти Стива Джобса: Всё из-за одного фото
Гендиректор "Российских космических систем" ушел в отставку
Самый стрессоустойчивый кот проигнорировал атаку семерых бульдогов
Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян
К открытию авиасалона МАКС в аэропорту Жуковский установят новое оборудование для отпугивания птиц
Россиянка погибла при восхождении к вулкану Фудзи
Американские ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие онкологии
В Госдуме прокомментировали идею Трампа бороться с ураганами ядерным оружием
Макрон прокомментировал насмешки главы Бразилии над его супругой
Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и обсудят ситуацию в Сирии и Украине
Не были в браке и пяти минут: Молодожены погибли в аварии по пути из загса
В Италии заключенный сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней
Елена Малышева оценила перспективу введения четырехдневной рабочей недели
"Куда хочу - туда иду": Глава офиса Зеленского нашел оправдание своей поездке в Сен-Тропе