2019-08-25T10:30:09+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7

По словам Пескова, российский лидер рассмотрит подобное предложение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москва рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки», если соответствующие предложение поступит. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как сообщил ранее сайт kp.ru, на открывшемся в Биаррице саммите G7 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «вполне возможно» российский лидер будет приглашён на следующую встречу «Большой семерки» в США. Глава Белого дома также подтвердил, что лидеры «семерки» обсуждали вопрос возвращения к формату «восьмерки» при участии России. При этом против приглашения Москвы выступил глава Европейского совета Дональд Туск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца
Глава Якутии дал поручение кабмину помочь в организации питания школьников из малоимущих семей
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
В Абхазии проходят выборы президента
Роскосмос назвал дату стыковки «Союза МС-14» с МКС
В США от удара молнии пострадали шесть человек
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей
Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя
Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде
В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России