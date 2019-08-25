В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-25T10:30:09+03:00

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Москва рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки», если соответствующие предложение поступит. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как сообщил ранее сайт kp.ru, на открывшемся в Биаррице саммите G7 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «вполне возможно» российский лидер будет приглашён на следующую встречу «Большой семерки» в США. Глава Белого дома также подтвердил, что лидеры «семерки» обсуждали вопрос возвращения к формату «восьмерки» при участии России. При этом против приглашения Москвы выступил глава Европейского совета Дональд Туск.

ИСТОЧНИК KP.RU