Умер Фердинанд Пиех, бывший глава компании Volkswagen

СЕГОДНЯ 00:56 2019-08-27T00:56:20+03:00

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Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех. Он скончался в возрасте 83 лет.

В минувшее воскресенье, 25 августа, его госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Однако медикам не удалось спасти жизнь бизнесмену. Причины смерти не называются. Пиех умер, так и не придя в сознание. Как пишет газета Bild, ссылаясь на собственные источники, бизнесмена в больницу увезли после посещения ресторана в баварском Розенхайме.

Стоит отметить, что в свое время Volkswagen ассоциировался с деятельностью Пиеха. Его по праву считали легендой немецкого автопрома. Пиех возглавил компанию в 1993 году и вывел ее в мировые лидеры. С поста руководителя компании Volkswagen он ушел в 2015 году.

Помимо этого, он был почетным жителем нескольких городов в Германии, а также доктором нескольких университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU