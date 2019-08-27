Умер Фердинанд Пиех, бывший глава компании Volkswagen
Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех. Он скончался в возрасте 83 лет.
В минувшее воскресенье, 25 августа, его госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Однако медикам не удалось спасти жизнь бизнесмену. Причины смерти не называются. Пиех умер, так и не придя в сознание. Как пишет газета Bild, ссылаясь на собственные источники, бизнесмена в больницу увезли после посещения ресторана в баварском Розенхайме.
Стоит отметить, что в свое время Volkswagen ассоциировался с деятельностью Пиеха. Его по праву считали легендой немецкого автопрома. Пиех возглавил компанию в 1993 году и вывел ее в мировые лидеры. С поста руководителя компании Volkswagen он ушел в 2015 году.
Помимо этого, он был почетным жителем нескольких городов в Германии, а также доктором нескольких университетов.
ИСТОЧНИК KP.RU