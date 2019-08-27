Рогозин: при первой стыковки «Союза МС-14» с МКС сломалась иностранная аппаратура

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-27T07:18:14+03:00

Глава Роскосмоса сообщил, что система сближения «Курс» эксплуатируется уже 10 лет [видео]

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Аппаратура системы сближения «Курс», вышедшая из строя при первой попытки стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции, была иностранного производства и эксплуатировалась 10 лет. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства», - сказал он.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, утром 27 августа, «Союз МС-14 с человекоподобным роботом Федором на борту со второй попытки совершил успешную стыковку к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» МКС.

Напомним, пристыковаться к станции «Союз» должен был утром в субботу, 24 августа, однако из-за сбоя в отвечающей за сближение аппаратуре корабль не смог подлететь близко к МКС.

Повторная стыковка корабля Союз с роботом Фёдором на борту. Первая попытка пристыковать к МКС Союз МС-14 не удалась

ИСТОЧНИК KP.RU