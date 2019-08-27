2019-08-27T07:24:54+03:00
Наука

«Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС

Соединение состоялось раньше, чем планировалось
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС«Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКСФото: сайт Роскосмоса.
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Пилотируемой корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот по имени Федор, со второй попытки совершил стыкование к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» МКС. Процесс происходил в автоматическом режиме.

Сначала стыковка планировалась на 24 августа в 08:31 по московскому времени. Однако «Союз МС-14» соединился с малым исследовательским модулем «Поиску». На этот раз стыковка произошла на несколько минут раньше запланированного времени – в 6:08, вместе 6:12 по московскому времени. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, что первая попытка стыковки «Союз МС-14» окончилась неудачей. В ходе проверки была выявлена неисправность усилителя автоматической стыковки «Курс» на борту станции. Со стороны корабля проблем выявлено не было, кроме необычной вибрации на подлете.

Повторная стыковка корабля Союз с роботом Фёдором на борту. Первая попытка пристыковать к МКС Союз МС-14 не удалась

ИСТОЧНИК KP.RU

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