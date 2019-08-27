2019-08-27T11:47:22+03:00
Политика

Парламент Венесуэлы счел неконституционным военное соглашение с Москвой

Соглашение о военном сотрудничестве не было рассмотрено комиссией по внешней политике
Юлия САЛЬНИКОВА
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Парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, признал недействительным военное соглашение между Москвой и Каракасом. Ранее документ был подписан министрами обороны двух стран - Владимиром Падрино Лопес и Сергеем Шойгу. Как передает ТАСС, соответствующее обращение венесуэльская национальная ассамблея опубликовала в понедельник 26 августа.

- Соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, - сообщили в парламенте Венесуэллы.

Поскольку документ является неконституционным, его признали недействительным.

В документе, подписанном 15 августа, главным образом речь идет о взаимных визитах военных кораблей. Венесуэла - один из главных союзников России в Латинской Америке. В начале года в стране начался переворот - председатель Национальной Ассамблеи Хуан Гуаидо бросил вызов законному лидеру страны Николасу Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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