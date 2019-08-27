2019-08-27T12:03:30+03:00
Общество

После возгорания самолета в аэропорту Шереметьево минтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов

Финансирование подготовки пилотов увеличат вдвое
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Суперджет" совершил аварийную посадку 5 мая"Суперджет" совершил аварийную посадку 5 маяФото: REUTERS
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В минтрансе предложили в два раза увеличить финансирование на подготовку российских пилотов. С 600 тысяч рублей до 1200000 рублей в год на одного человека. Об этой инициативе рассказала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Ведомство направило в правительство целый блок предложений, цель которых повысить безопасность полетов. Блок об обучении пилотов – самый большой.

В министерстве заговорили о необходимости изменить систему после ЧП в аэропорту Шереметьево. Здесь 5 мая сгорел Sukhoi Superjet-100, погиб 41 человек.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но спустя 28 минут совершил аварийную посадку. У «Суперджета» при приземлении загорелись двигатели. Пожарные расчеты прибыли оперативно и спустя 18 минут пожар был локализован, но жертв избежать не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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