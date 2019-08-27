2019-08-27T12:04:29+03:00
Политика

Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ завершается

Адвокат россиян сообщил, что участники обмена ждут указа о помиловании от Зеленского
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ завершаетсяОбмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ завершаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве завершается юридическое оформление участников обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, на данный момент они ожидают указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании. Об этом сообщил адвокат находящихся в Киеве российских граждан Валентин Рыбин.

«Пока они не будут завершены, никто никуда не поедет. Еще мы ждем соответствующего указа от президента Украины о помиловании», - цитируют «РИА-Новости» уточнение адвоката.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рыбин сообщил, что 27 августа возобновилась работа по обмену удерживаемыми лицами, которое должно произойти до конца текущей недели.

Напомним, 22 августа адвокат сообщил, что трое граждан РФ, проходят юридическую процедуру оформления обмена и в пунктах сбора находятся еще несколько россиян граждан. Позже Зеленский заявил, что лично занимается данным вопросом и результаты должны появиться в ближайшие дни. В Кремле «констатировали» начало диалога между украинским лидером и президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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