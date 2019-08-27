2019-08-27T12:29:10+03:00
Спорт

Евгения Медведева: пробовала четверной прыжок на шоу в Японии, но его не показали в эфире

Фигуристка призналась, что каждый день минимум 40 минут тренирует сальхов в четыре оборота
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева готова выступить в новом сезоне.Евгения Медведева готова выступить в новом сезоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одним из самых интересных событий летнего межсезонья в фигурном катании был случай в Японии. Фанаты писали активно в соцсетях, что на одном из шоу-выступлений фигуристка Евгения Медведева пыталась сделать четверной прыжок сальхов. И ей эта попытка почти что удалась. Но в сети так и не появилось видеозаписи этого момента, поскольку на японских шоу строгий запрет на любую стороннюю фото-видеосъемку.

И вот сама Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве прояснила ситуацию:

- Дела продвигаются и я вообще стараюсь не быть человеком, который сказал и забыл. И если я сказала что-то, то - делаю. Похвастаться выездом с четверного сальхова не могу. Минимум 40 минут в день я уделяю четверному сальхову. Но я понимаю, что изучение нового элемента займет время. И мы не можем сказать, сколько времени это займет. Дела идут вперед, я чувствую себя уверенней. Я пробовала четверной сальхов на японском шоу, этого не показали. Это была моя шестая попытка в жизни. Уверенна, что в этом сезоне падение с чистого будет. Но я ничего не обещаю. Это фигурное катание, лед. Но рядом со мной те люди, которые меня оберегают. И я уверенна, что нам покорится всем четверной сальхов, - сказала Женя.

Напомним, что 27 августа было объявлено - фигуристка Евгения Медведева летом 2020 года отправится на летнюю Олимпиаду в Токио в качестве посла сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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