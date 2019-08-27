Евгения Медведева: В Канаде я очень скучаю по России. Сильно. Все мои близкие остались тут

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-27T12:39:57+03:00

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Российская фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве рассказала о том, насколько ей нелегко приходится в Канаде. Она не стала скрывать, что скучает по всем близким людям, которые остались в России. Но понимает, что в Канаде ей будет лучше с точки зрения работы и тренировок:

- Я привыкла к тому, какие люди меня окружают в Канаде. Мы с наставниками чувствуем друг друга, мои тренеры меня прекрасно понимают. Но иногда я не могу выразить, что я чувствую. И тренеры знают, что надо делать в каких-то непредвиденных ситуациях. Мы чувствуем себя как спортивная семья. У меня ощущение - как будто я в очень длительной командировке. Все мои друзья и знакомые находятся тут в России. Я скучаю по России, очень сильно, но знаю, что в Канаде для меня лучше для работы. Москва - это мой родной город. Но я люблю путешествовать, но мне всегда хотелось бы возвращаться в Москве. У меня много любимых мест. Конечно же, скучаю, как и любой человек по своей Родине, - заявила Евгения Медведева на пресс-конференции.

Фигуристка Евгения Медведева, напомним, на официальной пресс-конференции в Москве была объявлена послом сборной России на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Спортсменка спокойно приняла это предложение, поскольку Игры будут летом и ущерба для подготовки к новому сезону у нее не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU