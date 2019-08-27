Болтон прибыл в Киев с официальным визитом

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-27T12:39:57+03:00

В посольстве США заявили, что приезд помощника Трампа на Украину «подчеркивает поддержку евроатлантического пути» незалежной

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Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, где он проведет ряд официальных встреч. Об этом сообщило посольство Соединённых Штатов в Украине.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами», - говорится в сообщении американского диппредставительства, опублиованного на их странице в Twitter

Как писал сайт kp.ru, ранее помощник Трампа рассказал о своем предстоящем визите в Киев в своем аккаунте в Twitter. Он сообщил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинскими партнерами. Болтон также подчеркнул заинтересованность США в «поддержки усилия» президента незалежной Владимира Зеленского по реформе и «создания более сильной и процветающей Украины».

Помощник американского лидера на текущей недели также планирует совершить официальный визит в Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU