2019-08-27T12:45:22+03:00
Спорт

Евгения Медведева: Тренеры назвали новую программу лучшей в карьере

Российская фигуристка уверенно готовится к новому сезону
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Евгения Медведева на специальной пресс-конференции в Москве рассказала о подробностях своей новой произвольной программы на грядущий сезон. Она будет сделана под музыку из фильма "Мемуары гейши". И тренеры фигуристки - в восторге от ее работы в межсезонье:

- Новая произвольная программа - программа мечты, я готовила себя к этой роли где-то года два. Я слушаю эту музыку в наушниках очень давно. Но все время до этого сезона я чувствовала, что я не доросла до этой программы. У меня была цель выразить себя в программе. И выступление получилось настолько продуманным, что у меня в карьере не было такого. Когда я Брайану показала программу, то он сказал, что это моя лучшая программа. Шейн-Линн, постановщик программы - просто потрясающая женщина. У нее другой вид зрения на спорт. У нас были сессии по 3-3,5 часа. И на льду было очень холодно, но у нее горели глаза на протяжении всех трех часов. Все уставали, а она - нет! - говорит Евгения Медведева.

Напомним, что российская фигуристка Евгения Медведева до прошлого года всю свою карьеру тренировалась в Москве у тренера Этери Тутберидзе. Однако же после неудачи на Олимпиаде 2018 в Токио приняла решение уехать в Канаду. Она там работает и живет под началом своего нового наставника - канадца Брайана Орсера. Результаты Медведевой, при этом, в прошлом сезоне по сравнению с прошлыми годами стали скромнее - лишь третье место на чемпионате мира 2019 года в японском городе Сайтама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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