2019-08-27T12:51:58+03:00
Спорт

"Половину работы не показывают": Евгения Медведева учит японский язык, но не хочет пока на нем говорить

Фигуристка любит эту страну и хочет стать ближе к ней таким образом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российская фигуристка Евгения Медведева.Российская фигуристка Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 27 августа, в Москве прошла пресс-конференция, на которой было объявлено о том, что официальным послом сборной России на Олимпиаде 2020 года станет фигуристка Евгения Медведева. Такой вот союз - летние Игры и звезда зимнего спорта. Медведева заявила, что была рада принять предложение. Ведь давно известно, что в этой стране у Жени довольно много фанатов и любой ее приезд воспринимается местными жителями как праздник.

Один из вопросов журналистов оказался ожидаемым, однако все же неожиданным:

- Вы говорили, что учите японский язык. Как у вас дела с этим обстоят?

- Я нахожусь в активной стадии изучения японского языка. Хочу начать открыто разговаривать только тогда, когда смогу активнее говорить на японском. Потому что ведь половину работы не показывают. Учу язык с преподавателями и учебниками, как все полагается.

Напомним, что зимой 2018 года фигуристка Евгения Медведева выступила на Олимпиаде в Пхенчхане. И заняла там второе место в командном и личном турнире, приехав домой с двумя серебряными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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