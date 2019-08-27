2019-08-27T12:58:32+03:00
Спорт

Евгения Медведева ответила на критику Татьяны Тарасовой о своих показательных программах

Фигуристка сказала, что попробовать себя в роли постановщика было личной идеей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева на ЧМ-2019 в Сайтаме.Евгения Медведева на ЧМ-2019 в Сайтаме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Некоторое время назад заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением, что фигуристке Евгении Медведевой стоит "заканчивать с самодеятельностью в показательных выступлениях". И вот свой ответ на эту критику со стороны именитого тренера дала сама спортсменка:

- У меня был выбор - с хореографом или же самой. Но я сказала, что сама хочу поставить показательный номер. Для меня эта гала-программа была особенной, поскольку я видела свой образ. И я поняла, что это программа, которую я хотела бы создать сама. И я довольна результатом и того, что получилось. Но я не перестаю работать с хореографами. На то это и гала-программа, - говорит Евгения Медведева.

Напомним, что в прошлом сезоне после смены тренера у Евгении Медведевой стали более скромными результаты. Она не смогла попасть в финал Гран-При впервые в своей карьере. Кроме того, фигуристка стала лишь третьей на чемпионате мира 2019 в японской Сайтаме. Впереди же оказались две воспитанницы Этери Тутберидзе, бывшего тренера Жени - Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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