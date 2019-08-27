2019-08-27T13:16:49+03:00
Политика

На авиавыставке МАКС президент Турции оценил новый российский истребитель Су-57

Турецкий лидер впервые посещает выставку МАКС
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Турции оценил российскую военную новинкуПрезидент Турции оценил российскую военную новинкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган впервые стал участников авиавыставки в Жуковском МАКС. Он уже оценил внешний вид главной сенсации экспозиции – новейший истребитель пятого поколения Су-57. Интерес турецкого лидера к российской военной новинке не случаен. После того, как Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400, США отказались от поставки в Турцию истребителей F-35.

Тогда турецкие власти заявили, что найдут замену. В СМИ сообщали, что Эрдоган давал поручение военным советникам рассмотреть возможность поставок истрибителей Су-57 из России. Напомним, 29 мая 2019 года запущено серийное производство истребителя Су-57.

На авиавыставке в Жуковском Эрдоган сможет не только оценить внешние характеристики истребителя, но и увидит его в деле. Летчики покажут, на что способна «машина» нового поколения.

После посещения выставки состоятся переговоры Президентов Турции и России. Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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