Президент Турции прилетел на выставку авиасалона МАКС

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-27T12:20:36+03:00

Самолет с турецким лидером приземлился в аэропорту Жуковский

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Встреча президентов Турции и России начнется с совместного посещения экспозиции авиасалона МАКС. Самолет с Реджепом Эрдоганом приземлился в аэропорту «Жуковский». Как сообщил RT вице-премьер Юрий Борисов, на МАКС-2019 президенту Турции покажут новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.

Как сообщили ранее СМИ турецкий лидер поручил военным ведомствам оценить предложение России о поставке этого типа истребителей.

После авиавыставки Путин и Эрдоган проведут переговоры, главными темами которых станет ситуация в Сирии, а также украинский вопрос.

К открытию авиасалона в аэропорту Жуковский установили новое оборудование для отпугивания птиц. Напомним, попавшая в двигатель птица стала причиной аварийной посадки самолета в Подмосковье. Избежать жертв удалось благодаря пилотам, которые посадили воздушное судно в кукурузном поле.

ИСТОЧНИК KP.RU