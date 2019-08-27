Президент Турции прилетел на выставку авиасалона МАКС
Встреча президентов Турции и России начнется с совместного посещения экспозиции авиасалона МАКС. Самолет с Реджепом Эрдоганом приземлился в аэропорту «Жуковский». Как сообщил RT вице-премьер Юрий Борисов, на МАКС-2019 президенту Турции покажут новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.
Как сообщили ранее СМИ турецкий лидер поручил военным ведомствам оценить предложение России о поставке этого типа истребителей.
После авиавыставки Путин и Эрдоган проведут переговоры, главными темами которых станет ситуация в Сирии, а также украинский вопрос.
К открытию авиасалона в аэропорту Жуковский установили новое оборудование для отпугивания птиц. Напомним, попавшая в двигатель птица стала причиной аварийной посадки самолета в Подмосковье. Избежать жертв удалось благодаря пилотам, которые посадили воздушное судно в кукурузном поле.
ИСТОЧНИК KP.RU