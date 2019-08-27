2019-08-27T15:10:03+03:00
Общество

Видео полета МС-21 на МАКС-2019: Самолет впервые поднялся в небо на глазах у публики

Публикуем видео первого полета МС-21 на МАКС-2019
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Лайнер способен принять на свой борт от 163 до 211 человек, в зависимости от моделейЛайнер способен принять на свой борт от 163 до 211 человек, в зависимости от моделейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На МАКС-2019 прошла премьера российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.

Российский лайнер впервые поднялся в воздух перед широкой публикой. Ранее были только испытательные или перегоночные полеты опытных образцов МС-21.

Напомним, что МС-21 – это современный российский пассажирский самолет среднемагистрального класса нового поколения. Лайнер способен принять на свой борт от 163 до 211 человек, в зависимости от моделей. Он рассчитан на любые виды авиаперевозок, как гражданской, так и грузовой.

Производят самолет на Иркутском авиационном заводе. Образец совершил первый пробный полет два года назад – в мае 2017.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что испытания самолета начнутся в 2020 году. Вице-премьер России Юрий Борисов выразил надежду, что к концу следующего года будут завершены все сертификационные процедуры и серийный выпуск лайнера начнется в 2021 году.

На МАКС-2019 представили МС-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макрон заявил о том, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
В школы предлагают вернуть бесплатные обеды
Жертвами ДТП с двумя авторикшами в Индии стали 16 человек
Россияне назвали «Т-34» и «Движение вверх» самыми удачными отечественными фильмами последних лет
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
Многодетная мать впала в кому после укуса комара
ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летию
Зеленский предложил Алексея Гончарука в качестве нового премьер-министра Украины
Макрон: Европа должна глубоко переосмыслить отношения с Москвой
Лукашенко встретится с Болтоном на текущей неделе
ЦБ и Минфин представят новую систему пенсионных накоплений
Средний возраст россиян-автовладельцев составил 37 лет
После инфаркта Петру Мамонову назначили вторую операцию
Борисов рассказал о предстоящем серийном выпуске самолета МС-21
На авиавыставке МАКС президент Турции оценил новый российский истребитель Су-57
Поработал - поспи: каждый пятый работодатель в России поддерживает идею введения сиесты
СК возбудил новое уголовное дело против экс-министра Абызова
Евгения Медведева ответила на критику Татьяны Тарасовой о своих показательных программах
"Половину работы не показывают": Евгения Медведева учит японский язык, но не хочет пока на нем говорить
Второй детский технопарк открылся на Вологодчине
Евгения Медведева: Тренеры назвали новую программу лучшей в карьере
Евгения Медведева: В Канаде я очень скучаю по России. Сильно. Все мои близкие остались тут
Болтон прибыл в Киев с официальным визитом
В РСТ назвали условие, при котором полеты в Грузию возобновятся
В Россию запретили ввозить вещества, разрушающие озоновый слой
В министерстве юстиции обжалуют решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Белуха на камеру доказала превосходство над людьми
Власти Сирии начали восстанавливать инфраструктуру Ха-Шейхуна