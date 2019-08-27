Видео полета МС-21 на МАКС-2019: Самолет впервые поднялся в небо на глазах у публики

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-27T15:10:03+03:00

Лайнер способен принять на свой борт от 163 до 211 человек, в зависимости от моделей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На МАКС-2019 прошла премьера российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.

Российский лайнер впервые поднялся в воздух перед широкой публикой. Ранее были только испытательные или перегоночные полеты опытных образцов МС-21.

Напомним, что МС-21 – это современный российский пассажирский самолет среднемагистрального класса нового поколения. Лайнер способен принять на свой борт от 163 до 211 человек, в зависимости от моделей. Он рассчитан на любые виды авиаперевозок, как гражданской, так и грузовой.

Производят самолет на Иркутском авиационном заводе. Образец совершил первый пробный полет два года назад – в мае 2017.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что испытания самолета начнутся в 2020 году. Вице-премьер России Юрий Борисов выразил надежду, что к концу следующего года будут завершены все сертификационные процедуры и серийный выпуск лайнера начнется в 2021 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728371" frameborder="0"></iframe> На МАКС-2019 представили МС-21.

ИСТОЧНИК KP.RU