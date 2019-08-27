2019-08-27T14:35:05+03:00
Общество

Lada стала самым популярным автомобилем на Украине

С момента независимости незалежной АвтоВАЗ продал примерно миллион своих автомобилей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Lada стала самым популярным автомобилем на УкраинеLada стала самым популярным автомобилем на УкраинеФото: АвтоВАЗ
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С момента объявления независимости Украины в 1991 году больше всего автомобилей в этой стране продал АвтоВАЗ/Lada. Об этом сообщили эксперты украинской компании Auto Consulting и аналитики AC Heritage

Lada за указанный период продала примерно миллион автомобилей и почти вдвое обогнала по общему числу продаж Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) и у южнокорейского производителя Daewoo, которые оказались на втором и третьем месте, соответственно. Также АвтоВАЗу удалось более чем вчетверо опередить Chevrolet и Toyota.

В тройку самых популярных моделей авторынка на Украине вошли Daewoo Lanos, Lada Samara и «Жигули».

Напомним, накануне эксперты назвали самые популярные автомобили в России. Лидером рейтинга также стала отечественная LADA модели Granta, следом за ней идет досталось LADA Vesta, а замыкает тройку KIA Rio.

ИСТОЧНИК KP.RU

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