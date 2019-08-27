Россияне назвали «Т-34» и «Движение вверх» самыми удачными отечественными фильмами последних лет

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-27T14:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Социологи ВЦИОМ выяснили, что среди снятых за последние несколько лет российских фильмов, для отечественных кинозрителей более удачными из них являются – «Т-34» (9%) и «Движение вверх» (4%).

В ходе исследования эксперты узнали, что в топ-5 любимых жанров российских ценителей кино входят — комедии (80%), военные фильмы (77%), мультфильмы (63%), историческое кино (74%), а также приключенческие фильмы (66%).

Ученые также поведали, что больше половины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (71%) смотрят фильмы во всемирной паутине. В интернете также предпочитают постигать аудиовизуальное искусство респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (67%) и от 35 до 44 лет (53%).

Среди пятой части российских синефилов (18%) преобладает мнение о том, что отечественные фильмы должны окупать себя сами, не полагаясь на господдержку. Правда, большинство (77%) из них придерживается противоположного суждения, они считают, что российский кинематограф необходимо поддерживать материально.

Культовый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино представил свой девятый фильм «Однажды… в Голливуде» 7 августа в Москве. Мастер диалогов Тарантино в эксклюзивном интервью кинообозревателю «КП» Стасу Тыркину рассказал, почему ему нравятся россияне, как он «забавляется с Историей», что его вдохновляет на такие сценарии и какой у него самый любимый русский фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU