В школы предлагают вернуть бесплатные обеды

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-27T15:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме готовят законопроект, возвращающий в школы бесплатное питание.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко на заседании Общественной палаты Рф назвал необходимостью введение бесплатного питания в учреждениях среднего образования. Законопроект уже готов, но будет распространяться только на отдельные категории школьников, какие именно — не обозначалось.

«Мы сегодня с вами являемся свидетелями того, когда разрушается наша национальная культура питания, разрушается мусорной едой, которая специально заточена на то, чтобы даже не ели, а перекусывали, это страшное обстоятельство, которое наносит урон здоровью наших детей. Главная цель - добиться того, чтобы питание было, как и учебники, бесплатным», - сказал чиновник.

Ранее на том же совещании Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в РФ, заявила что после всероссийской проверки более 4-тысяч школ по всей России были выявлены нарушения примерно в трех тысячах. Самое частое из них — разделение питания на разные ценовые категории, из-за которых дети питающиеся по бюджетным тарифам чаще испытывают на себе санитарные нарушения и не хотят есть низкокачественную еду, сообщил ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU