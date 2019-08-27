Модель обвила кошку в рассылке своих обнаженных фото

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-27T15:22:35+03:00

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Когда продавец «Ауди» из Великобритании вдруг получил на телефон порцию обнаженных фото известной модели, наверняка благодарил высшие силы. И почти угадал. Фотографии в стиле ню ему отправил Ангел. Так зовут котенка 27-летней модели Серенны Дероса.

Тот самый кот-диверсант Фото: Kennedy News

Блондинка оставила телефон без блокировки на кровати и ушла в другую комнату пить чай. Пятимесячный котенок воспользовался ситуацией и решил поиграть с гаджетом. Понажимал лапами, потолкал телефон.

Когда хозяйка вернулась, то увидела, что ее страница в Facebook открыта на вкладке с сообщениями. Серенна стала проверять и увидела, что совершенно незнакомому мужчине, тому кто продавал «Ауди» онлайн, улетели ее откровенные снимки.

Сообщение с пикантными фото стали для продавца машины неожиданностьюФото: СОЦСЕТИ

- Когда я поняла, что фото отправлены, хотела провалиться сквозь землю, - цитирует слова модели The Sun.

Девушка написала продавцу машины еще одно письмо, объяснила, что фотки отправил котенок по кличке Ангел, а она ни при чем. Но тому, видимо, уже было неважно, кто осчастливил его в тот день, поэтому мужчина ничего отвечать не стал.

- Хотя я видела, что сообщение он просмотрел, - уточнила модель.

Друзья модели пошутили, что теперь Серрене положена скидка Фото: The Sun

Девушке так от этой истории стало стыдно, что она даже пообщалась с журналистами и в доказательство приложила те самые снимки, что уже оценил продавец машины.

Друзья модели шутят, что мужчина в знак признательности мог бы сделать скидку Серенне. Но тот, вероятно немного расстроен, что кот больше не повторит диверсии, поскольку модель пообещала внимательнее следить за телефоном. Или просто не поверил, что фотки отправил кот.

ИСТОЧНИК KP.RU