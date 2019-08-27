Секретарь СНБО Украины провел деловую встречу с Джоном Болтоном
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк провел деловую встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Украинская и американская сторона обсудили вопрос активизации отношений в сфере нацбезопасности.
Американский политик прибыл в Киев во вторник, 27 августа.
- Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки, - подчеркнул Данилюк в своем Facebook.
Украинский политик также поблагодарил Штаты "за поддержку взглядов команды президента".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джон Болтон заявил, что намерен помешать Украине продать «Мотор Сич» Китаю. По данным издания WSJ, с этой целью советник Дональда Трампа отправится на следующей неделе в Киев.
ИСТОЧНИК KP.RU