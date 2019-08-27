Секретарь СНБО Украины провел деловую встречу с Джоном Болтоном

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-27T16:29:55+03:00

Советник президента США по нацбезопасности прибыл в Киев во вторник, 27 августа

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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк провел деловую встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Украинская и американская сторона обсудили вопрос активизации отношений в сфере нацбезопасности.

Американский политик прибыл в Киев во вторник, 27 августа.

- Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки, - подчеркнул Данилюк в своем Facebook.

Украинский политик также поблагодарил Штаты "за поддержку взглядов команды президента".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джон Болтон заявил, что намерен помешать Украине продать «Мотор Сич» Китаю. По данным издания WSJ, с этой целью советник Дональда Трампа отправится на следующей неделе в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU