2019-08-24T07:19:28+03:00
Политика

Болтон заявил, что намерен помешать Украине продать «Мотор Сич» Китаю

По данным WSJ, с этой целью советник Трампа отправится на следующей неделе в Киев
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе отправится в Киев, чтобы помешать украинским властям продать китайцам компанию «Мотор Сич» – единственное на Украине предприятие, которое производит авиационные двигатели, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

Собеседники издания утверждают, что время и детали встречи Болтона с руководством украинской компании прорабатывают сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине. Ожидается, что советник Трампа посетит столицу Незалежной, чтобы принять участие в конференции по вопросам безопасности, а заодно изложит позицию Вашингтона по поводу предполагаемой покупки «Мотор Сич» китайской компанией Skyrizon Aircraft.

«Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай», - заявил один из источников WSJ газеты.

Он добавил, что «речь идет о стратегическом соревновании» Соединенных Штатов с Китаем, а также об американской «стратегии национальной безопасности и национальной обороны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад США обвинили Украину в предательстве из-за того, что запорожская «Мотор Сич» вопреки интересам Вашингтона продала КНР двигатели для учебно-боевых самолетов JL-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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