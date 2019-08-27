2019-08-27T15:48:18+03:00
Политика

На администрацию Трампа подали в суд из-за постановления о мигрантах

Инициаторами иска стали генеральные прокуроры 19 американских штатов и округа Колумбии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Администрацию Трампа призвали отменить постановлениеАдминистрацию Трампа призвали отменить постановлениеФото: REUTERS
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В 19 американских штатах выступили против постановления о мигрантах, которое администрация президента анонсировала 21 августа. Предложение касается семей нелегальных мигрантов с детьми. Если раньше они могли находиться под стражей в центре временного содержания не больше 20 дней, то в случае принятия предложения администрации президента, этот срок будет неограничен.

Генеральные прокуроры 19 штатов и округа Колумбия подали иск в суд. Они требуют пересмотреть постановление из-за того, что правило «ставит под угрозу безопасность и благополучие детей».

Ранее в США действовало соглашение о предотвращении незаконного задержания детей-мигрантов. Нынешнее предложение, как объясняют инициаторы иска, полностью ему противоречит.

В апреле 2019 года Дональд Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой из-за наплыва мигрантов. Он признал, что это скажется на экономике США, но подчеркнул, что «безопасность важнее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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