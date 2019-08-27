2019-08-27T17:11:44+03:00
Общество

Число больных сахарным диабетом в России увеличилось почти на треть

Болезнь назвали неинфекционной пандемией XXI века
Людмила КАЮМОВА
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Болезнь назвали неинфекционной пандемией XXI века.Болезнь назвали неинфекционной пандемией XXI века.Фото: EAST NEWS
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По данным Министерства здравоохранения России, с 2013 по 2018 годы количество пациентов с сахарным диабетом выросло с 3,9 млн до 4,8 млн человек. Таким образом, этот диагноз ставиться россиянам на 23% чаще, по сравнению с данными пятилетней давности.

По итогам 2018 года больше всего больных диабетом в Псковской области. Не такая острая, но всё же требующая особого внимания ситуация сложилась в Тульской, Ивановской, Орловской областях и Карелии. В республике Дагестан отмечено наименьшее число диабетиков, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Анна Гончарова, эндокринолог и доктор медицинских наук, рассказала, что такая печальная статистика напрямую отражает изменение образа жизни россиян в худшую сторону. Они стали менее активны, предпочитают пассивный отдых активным физическим нагрузкам и едят больше, чем требуется. С каждым годом отмечается увеличение числа пациентов-диабетиков во всем мире, поэтому сахарный диабет уже называют «неинфекционной пандемией» XXI века.

Как рассказывал сайт kp.ru, правильное питание без излишеств в отношении сладкого – хорошая профилактика сахарного диабета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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