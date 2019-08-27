2019-08-27T19:35:09+03:00
Общество

ГАИ: в 2018 году около 20% школ начали учебный год с нарушений

В Госавтоинспекции рассказали, как образовательные учреждения готовятся к возвращению учеников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей ХранцкевичЗаместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей ХранцкевичФото: скриншот с видео
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В 2018 году около 19,5 тысячи школ (около 20%) вступили в новый учебный год с нарушениями. Данных за 2019-й пока нет - проверки продолжаются.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич рассказал, какие нарушения образовательные учреждения должны устранить до того, как начнутся занятия.

Культура безопасного поведения на дорогах для взрослых и детей.

"Следует в период летних каникул, когда дети отдыхают, наносить разметку, восстанавливать пешеходные ограждения, делать обрезку деревьев и др. Это постоянная работа, требует постоянного контроля", - сказал полковник полиции в общении с ведущими Радио "Комсомольская правда" Антоном Челышевым и Натальей Агре в программе "Россия в движении".

Он подчеркнул, что такие мероприятия проводятся ежегодно в плановом режиме. Также с приближением учебного года на улицах близ образовательных учреждений увеличивается плотность нарядов правоохранительных служб. Они следят за движением и, по возможности, помогают организовывать большую пропускную способность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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