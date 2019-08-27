Сотрудники ГАИ могут войти в состав комиссий по проверке школ
Сотрудники Госавтоинспекции могут войти в состав комиссий, которые проверяют образовательные учреждения перед началом учебного года. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции министерства внутренних дел России Сергей Хранцкевич.
"Мы стремимся, чтобы все образовательные учреждения проверяли на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения, на наличии детских транспортных площадок", - сказал полковник полиции в общении с ведущими радиопрограммы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.
При этом он подчеркнул, что сейчас далеко не во всех регионах России есть необходимые пособия по БДД и специальные городки. Именно поэтому в ГАИ предложили свою помощь.
Культура безопасного поведения на дорогах для взрослых и детей.
"Мы инициировали вопрос о том, чтобы наши сотрудники Госавтоинспекции обязательно входили в эти комиссии по приемке образовательных организаций", - сказал Хранцкевич.
ИСТОЧНИК KP.RU