2019-08-27T19:40:43+03:00
Общество

Сотрудники ГАИ могут войти в состав комиссий по проверке школ

В Госавтоинспекции сообщили Радио "Комсомольская правда", что такой вопрос уже был инициирован
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полковник полиции Сергей ХранцкевичПолковник полиции Сергей ХранцкевичФото: скриншот с видео
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Сотрудники Госавтоинспекции могут войти в состав комиссий, которые проверяют образовательные учреждения перед началом учебного года. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции министерства внутренних дел России Сергей Хранцкевич.

"Мы стремимся, чтобы все образовательные учреждения проверяли на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения, на наличии детских транспортных площадок", - сказал полковник полиции в общении с ведущими радиопрограммы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

При этом он подчеркнул, что сейчас далеко не во всех регионах России есть необходимые пособия по БДД и специальные городки. Именно поэтому в ГАИ предложили свою помощь.

Культура безопасного поведения на дорогах для взрослых и детей.

"Мы инициировали вопрос о том, чтобы наши сотрудники Госавтоинспекции обязательно входили в эти комиссии по приемке образовательных организаций", - сказал Хранцкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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