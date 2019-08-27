В Госавтоинспекции поддержали идею введения обязательного экзамена по ОБЖ

СЕГОДНЯ 20:04 2019-08-27T20:09:02+03:00

Сейчас даже уроки по основам безопасности жизнедеятельности проводятся на добровольной основе

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Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД РФ полковник полиции Сергей Хранцкевич высказался в пользу введения обязательного экзамена по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".

На настоящий момент даже уроки ОБЖ проводятся исключительно на добровольной основе.

Культура безопасного поведения на дорогах для взрослых и детей.

"Нужно, чтобы этот предмет преподавался во всех классах, начиная с 1-го и заканчивая 11-м. Пока здесь существуют сложности. Каждый директор образовательной организации сам принимает решение - нужны ему уроки по ОБЖ или нет", - сказал Хранцкевич в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

По его мнению, родители сами должны настаивать на обязательном внесении этого предмета в школьную программу. А президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре и вовсе предложила ввести экзамен, чтобы сразу были видны результаты. Причем принимать его могли бы не только учителя, но и сотрудники ГАИ, поддержал ее идею ведущий Антон Челышев.

"Это было бы замечательно. А так, проводятся олимпиады, интернет-олимпиады", - добавил замглавы отдела пропаганды.

Сайт kp.ru писал, что ранее Хранцевич рассказал также о планах по обязательному включению сотрудников ГАИ в комиссии по проверке образовательных учреждений перед началом учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU