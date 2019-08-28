В Японии спасли рыбаков, чье судно перевернулось в Тихом океане

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-28T07:53:54+03:00

Все семеро рыбаков были спасены Фото: REUTERS

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На севере Японии спасли членов экипажа рыболовецкого судна, которое перестало выходить на связь во время промысла в районе острова Хоккайдо.

Из-за сильного ветра шхуна накренилась на один бок, а после и вовсе перевернулась. Все рыбаки оказались за бортом в водах Тихого океана, примерно в 90 км от порта Кусиро.

Обнаружить их помог самолет береговой охраны. Также в спасательной операции участвовал находившийся поблизости промысловый катер.

Согласно данным агентства Kyodo, все семеро рыбаков спасены. Известно, что они занимались ловлей рыбы-меч на судне зарегистрированной в Мияги компании.

Тем временем, на юго-западные регионы Японии обрушились сильные ливни. Сайт kp.ru писал, что жертвами стихийного бедствия уже стали по меньшей мере три человека. Власти рекомендовали местным жителям покинуть дома и перебраться в центры временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU