Власти Японии рекомендовали 710 тыс. человек покинуть дома из-за ливней

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-28T07:49:03+03:00

Однако без жертв не обошлось - уже погибли не менее трех человек

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Власти Японии рекомендовали 710 тысячам жителей юго-западных регионов страны покинуть свои дома и пойти в эвакуационные центры, которые были организованы в школах и административных зданиях. Причиной тому стали сильные ливни, которые обрушились на префектуры Нагасаки, Сага и Фукуока.

В отдельных районах возникла угроза наводнений и оползней. На настоящий момент жертвами стихии уже стали по меньшей мере три человека.

Затоплены три префектурыФото: REUTERS

Один из них скончался в Саге, когда его автомобиль смыло в реку. В этой же префектуре погибла женщина. Также жертвой бедствия стал житель Фукуоки.

За день выпадет более 500 мм осадковФото: REUTERS

Угрозе затопления юго-западных префектур присвоен максимальный, пятый уровень опасности. Ожидается, что в течение дня здесь выпадет более 500 мм осадков. Железнодорожная станция Саги уже затоплена. На данный момент эта префектура наиболее пострадала, передает NHK.

Сайт kp.ru писал, что ранее сильные дожди обрушивались на Японию в начале и в конце июля. Также страна временами страдала от сильной жары.

ИСТОЧНИК KP.RU