Волкер назвал условие возвращения к формату G8 с участием России

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-28T09:07:58+03:00

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Специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что главным условием возвращения России в формат G8 должен стать ее отказ от Крыма.

Дипломат напомнил, что в 2018 году Москву исключили из "Большой восьмерки" именно из-за присоединения полуострова, именно поэтому его стоит "вернуть обратно".

"Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы великолепные возможности для возобновления сотрудничества", — сказал Волкер.

При этом он подчеркнул, что не ждет исполнения своих желаний в самом ближайшем времени, и призвал подождать заявлений от американских властей и руководства остальных стран-участниц G7, передает украинский "Прямой".

Сайт kp.ru писал, что ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили за возвращение к формату G8, однако Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу. Они заявили, что присоединение России к Группе семи возможно лишь при достижении прогресса по минским договоренностям.

ИСТОЧНИК KP.RU